Das traditionelle Dorffest im Klostergarten ist immer gut besucht und ein Höhepunkt im Sommer. Ein Wermutstropfen war an diesem Sonntag die Hitze. Bei Temperaturen von mehr als 35 Grad ließ der Besuch zu wünschen übrig. Erst am frühen Sonntagnachmittag, bei den Auftritten der Schüler des Geroldsecker Bildungszentrums und der Kindergärten, kamen auch die Gäste nach und nach zum Fest.

Als erstes durfte die neugegründete Tanzgruppe unter der Leitung von Sina Gajda auf die Bühne. Die acht Mädchen haben mit so viel Enthusiasmus getanzt, dass die Zuschauer eine Zugabe forderten – und diese prompt bekamen.

Nicht angekündigte Musikgruppe überrascht Gäste

Nicht im Programm angekündigt war eine Musikgruppe der Schule: Drei Mädchen aus der Ukraine und drei Jungs aus Seelbach und Schuttertal sangen drei Lieder, darunter einen Hit von Pink: „Cover me in Sunshine“ – passend zur knallenden Sonne, die ohne Bedeckung kaum auszuhalten gewesen ist. Das Ensemble ist ein Projekt der Musiklehrerin Janina Metzger und Schulsozialarbeiterin Ines Freiya.

Es folgten – wie immer am Sonntagnachmittag – Auftritte der Kindergärten, der Schule und der Eulenzunft. Die Jugendfeuerwehr hat – auch das gehört seit Jahren zum Dorffest – einen Kletterbaum mit Geschenken aufgestellt. Wer es noch heißer wollte: Eine Hüpfburg lockte die jüngsten Besucher an. Für Unterhaltung sorgen der MV Seelbach zum Frühschoppenkonzert und am späten Nachmittag die Musiker aus Wittelbach. Zum Auftakt am Samstagabend spielte der MV Prinzbach-Schönberg – nach dem ökumenischen Gottesdienst und der Eröffnung durch Bürgermeister Thomas Schäfer.

Der Erlös des Festes der guten Tat wird wie immer gespendet. Die Großspende bekommen Vereine in Seelbach, die gute Jugendarbeit leisten. Die anderen Spenden bekommen wie jedes Jahr der DRK-Ortsverein, die Kindergärten, der Förderverein der Schule und Marthas Tisch in Lahr.

Runder Geburtstag

Das Seelbacher Dorffest feiert im kommenden Jahr seinen 60. Geburtstag. Der Vorstand des Vereins IG-Dorffest hat auf der Hauptversammlung Anfang Mai angekündigt, zur Wahl 2024 nicht wieder anzutreten. Derzeit sucht der Verein also neue Engagierte, damit die Tradition des Dorffestes auch nach dem 60. Geburtstag fortgesetzt werden kann.