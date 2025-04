Finanzen in Alpirsbach Gemeinderäte fordern Investitionen in die Zukunft

In ihren Haushaltsreden gingen die Fraktionssprecher auf das ein, was trotz der angespannten finanziellen Lage angestoßen wurde. Doch in Bildung, bezahlbaren Wohnraum und ein attraktives Freizeitangebot sei bisher zu wenig investiert worden.