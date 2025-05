Weniger Geflüchtete – was wird aus den Unterkünften?

Unterbringungen in Horb

Das Containerdorf für Flüchtlinge im Juni 2024. Wie viel Wohnraum braucht Horb noch für die Unterbringung? Foto: Juergen Lueck Das Rathaus legt eine Bilanz der Flüchtlingsunterbringung in Horb vor. 1,2 Millionen Euro Einnahmen, 35.000 Euro Außenstände. Können wir uns das noch leisten?







Die Finanzkrise in Horb stellt alles auf den Prüfstand. Auch die Flüchtlingsunterkünfte. Benötigt man die Einrichtungen in dieser Größenordnung noch? Was kann man hier sparen?