1 In der Containeranlage auf dem Haslacher Niederhofenparkplatz leben derzeit 56 Flüchtlinge. Foto: Reinhard In den Gemeinden im Kinzigtal sind zahlreiche Flüchtlinge untergebracht. Die Verwaltungen ziehen Bilanz und erklären, wo es manchmal noch Schwierigkeiten gibt.







Link kopiert



Weltweit sind 122 Millionen Menschen auf der Flucht. Am Weltflüchtlingstag der Vereinten Nationen am heutigen Freitag, 20 Juni, wird ihnen gedacht. In einer Pressemitteilung zieht der Ortenaukreis eine „differenzierte“ Bilanz zur Flüchtlingsaufnahme.