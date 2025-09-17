Unterbringung von Flüchtlingen: „Die Situation in Neuried ist weiter angespannt“

Neuried steht weiter vor großen Herausforderungen bei der Unterbringung von Flüchtlingen. Die Hauptamtsleiterin verschaffte dem Gremium einen Einblick in die Arbeit.

In der ersten Gemeinderatssitzung nach der Sommerpause hat Hauptamtsleiterin Simone Labiche über die das Konzept zur Unterbringung von Flüchtlingen und Obdachlosen in Neuried berichtet. Dabei ging es darum, welche Maßnahmen im vergangenen Jahr ergriffen wurden, um die Unterbringungssituation von Schutzsuchenden und Obdachlosen rechtssicher und menschenwürdig umzusetzen.

In diesem Jahr sind 14 Personen in Neuried aufgenommen worden. „Allerdings ist Aufnahmeverpflichtung nach wie vor hoch“, so Labiche. So stünden für dieses Jahr noch 20 Personen aus, die die Gemeinde Neuried im Fall der Fälle unterzubringen habe. Festgelegt werde dies bei den sogenannten Quotenbesprechungen mit dem Landratsamt, die zwei Mal im Jahr stattfinden. Damit seien die Zahlen allerdings nicht in Stein gemeißelt, machte Labiche deutlich. Es könne durchaus sein, dass die Gemeinde „von einem Tag auf den anderen einen Anruf vom Landratsamt bekommt, das erklärt, dass diesen Monat beispielsweise noch acht Personen unterzubringen sind.“

In diesem Jahr sind 18 Schlafplätze weniger verfügbar als 2024

Das Landratsamt bekomme monatlich eine Mitteilung mit einer gewissen Anzahl von Personen und diese müsste wiederum auf die Kommunen, die aufnahmeverpflichtet sind, verteilt werden. „Diese kurzfristige Planung ist so mit eine der größten Herausforderungen für uns. Auch, weil es in den letzten Jahren hier keine zusätzlichen Objekte zur Unterbringen, sondern eher Reduzierungen von Objekten gegeben hat“, so Labiche. So seien 18 Plätze weniger als in den Vorjahren verfügbar. Die Situation sei weiterhin angespannt.

Auch müsse dafür gesorgt werden, dass menschenwürdige Unterkünfte sichergestellt werden. Die Kriterien dafür, die das Landratsamt festgelegt hat, seien dezentrale, sozial verträgliche und ressourcenschonende Unterkünfte. Außerdem müssten Familienstrukturen und verschiedene Nationalitäten und Kulturen beachtet werden. Und die Unterkünfte müssen Mindeststandards – wie Heizung, Sanitär und Küche – beinhalten. Es dürfen maximal drei Menschen in einem Raum wohnen und die Größe des Schlafraums müsse mindestens sechs Quadratmeter groß sein.

Derzeit seien 108 Plätze in Neuried verfügbar, wovon 95 belegt sind (88 Flüchtlinge und sieben Obdachlose). „67 Schlafplätze sind uns bis zum Jahr 2023 weggefallen, durch anderweitige Anmietungen oder durch Wegfall der Unterbringung in der Alten Schule in Dundenheim“, erklärt die Hauptamtsleiterin.

Großer Dank richtet Hauptamtsleiterin an Netzwerk Gastfreundschaft

Neue Unterbringungsmöglichkeiten zählt die Gemeinde Neuried 49 Plätze – „vor allem durch Engerbelegung und Umbaumaßnahmen“. Gebäude für die Flüchtlinge stehen in Altenheim (vier Unterkünfte) und in Ichenheim (drei Unterkünfte).

„Es ist in Neuried nicht so, dass Schutzsuchende gut und schnell und verlässlich eine Wohnung finden. Das dauert manchmal Jahre“, gibt Labiche zu Bedenken. Es sei auch nicht absehbar, dass sich dies in Zukunft bessere. Die Gemeinde sehe daher weitere große Herausforderungen auf sich zu kommen. „Durch den eventuellen Umbau des Schulcampus könnte es sein, dass bis 2027 die Unterbringung in der Hauptstraße 22 in Ichenheim mit 13 Plätzen wegfällt“, so Labiche. Eine vorausschauende Planung und nötige Investitionen für neue Kapazitäten seien deshalb essenziell.

Einen großen Dank richtete die Hauptamtsleiterin am Ende ihrer Ausführungen an das Netzwerk Gastfreundschaft, „dass uns schon seit vielen, vielen Jahren sehr verlässlich in der Betreuung und der Hilfe für die Menschen unterstützt“. Diese Arbeit würdigten die Räte mit Applaus.

Ukrainer

Die Neurieder Hauptamtsleiterin hatte in ihren Ausführungen die ukrainischen Flüchtlinge rausgelassen. „Durch die Vorschrift, dass man Flüchtlinge drei Jahre zu betreuen hat – und die drei Jahre vorbei sind, hat sich auch der Betreuungsaufwand für ukrainische Schutzsuchende deutlich reduziert“, so Labiche. Insgesamt sind 245 ukrainische Schutzsuchende nach Neuried gekommen. Und von diesen leben aktuell noch 138 in der Gemeinde.