Unterbringung von Flüchtlingen: „Die Situation in Neuried ist weiter angespannt“

Neuried steht weiter vor großen Herausforderungen bei der Unterbringung von Flüchtlingen. Die Hauptamtsleiterin verschaffte dem Gremium einen Einblick in die Arbeit.
In der ersten Gemeinderatssitzung nach der Sommerpause hat Hauptamtsleiterin Simone Labiche über die das Konzept zur Unterbringung von Flüchtlingen und Obdachlosen in Neuried berichtet. Dabei ging es darum, welche Maßnahmen im vergangenen Jahr ergriffen wurden, um die Unterbringungssituation von Schutzsuchenden und Obdachlosen rechtssicher und menschenwürdig umzusetzen.