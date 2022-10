1 Der Mann war alkoholisiert und mit einem Messer bewaffnet. (Symbolbild) Foto: © Brian Jackson – stock.adobe.com

Bei einem Polizeieinsatz am Dienstagabend in der Gartenstraße in Straßberg ist ein psychisch auffälliger Mann von den Beamten festgenommen und in eine Fachklinik gebracht worden.















Straßberg - Der Mann schrie laut umher und war nach Angaben der Polizei alkoholisiert. Weil er ein Messer in der Hand hielt, legten die Beamten eine zusätzliche Schutzausstattung an. In der Folge konnte der Mann zu Boden gebracht werden. Er wurde daraufhin in eine Fachklinik eingeliefert und dort aufgenommen.

Verletzt wurde nach derzeitigem Kenntnisstand niemand.