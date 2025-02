Unterbringung in Calmbach: Wann sind die Flüchtlingscontainer fertig?

Unterbringung in Calmbach

1 Die Container stehen seit einigen Monaten in Calmbach. Eingezogen ist bislang noch niemand – aus gutem Grund. Foto: Bernd Mutschler

Nach dem ursprünglichen Plan hätten bereits vor den vergangenen Sommerferien die ersten Flüchtlinge in die Container im Calmbacher Gewerbegebiet Beermiß einziehen soll. Doch die Container im Bad Wildbader Stadtteil sind noch immer leer. Wir haben nachgefragt, woran das liegt.









Eigentlich hätten die ersten Flüchtlinge bereits vor den Sommerferien 2024 in die Containeranlage in Calmbach einziehen sollen. Passiert ist bislang aber nichts. Ändert sich das nun bald? Das ganze Thema mutet fast wie eine unendliche Geschichte an. Bereits im Frühjahr 2024 einigte sich die Stadt Bad Wildbad mit dem Landkreis auf ein geeignetes Gelände im Calmbacher Gewerbegebiet Beermiß. Das stieß bei den Calmbacher Bürgern nicht nur auf Gegenliebe.