Die Deutsche Bahn erneuert Brücken in Ergenzingen und Eutingen. Dabei wird auch der Bahnhof Gäufelden barrierefrei ausgebaut. Deshalb ist die Bahnstrecke von Samstag, 18. Mai, bis Freitag, 31. Mai, gesperrt. Ein Schienenersatzverkehr wird von der DB eingerichtet. In den Ersatzbussen können keine Fahrräder mitgenommen werden.

Die Bahn teilt in einer Pressemitteilung mit: Von Dienstag, 14. Mai, bis Freitag, 17. Mai, entfallen die Züge der AVG-Linien S8 und S81 zwischen Bondorf und Eutingen im Gäu ganztägig. Auch der Großteil der Verbindungen des RE 14a entfällt zwischen Herrenberg/Bondorf und Eutingen.

Ersatzverkehr wird eingerichtet

Fahrgäste zwischen Herrenberg und Horb können die verbleibenden Züge der Linie RE 14a sowie den eingerichteten Ersatzverkehr nutzen: Zwischen Herrenberg und Horb fährt alle halbe Stunde ein Bus mit Halt in Gäufelden, Bondorf, Ergenzingen und Eutingen im Gäu.

Im Fernverkehr ist zweistündlich die Linie IC 87 unterwegs. Von Samstag, 18. Mai, bis Freitag 31. Mai, ist die Bahnstrecke zwischen Herrenberg und Sulz ganztägig gesperrt. Die Züge der Linien S8 und S81 der AVG und Züge der DB Regio entfallen weiterhin zwischen Bondorf und Eutingen im Gäu.

IC-Bus fährt

Die Bahn fährt Busse für die Fahrgäste: Bus RE 14: Herrenberg–Horb mit Halt an allen Zwischenstationen (alle 30 Minuten), Bus IC: Herrenberg–Horb direkt. Der IC-Bus fährt stündlich weiter bis Sulz, zweistündlich weiter über Sulz und Oberndorf bis nach Rottweil. In Sulz besteht alle zwei Stunden Anschluss an den IC Richtung Singen.

Der Bus IC fährt in Herrenberg in der Kalkofenstraße ab, der Bus RE 14 am ZOB Bussteig A.