Tochter nach gewaltsamem Tod der Eltern in Untersuchungshaft

Der Bruder fand die Leichen der Eltern - unter Verdacht steht die Schwester.









Landshut - Nach dem gewaltsamen Tod zweier älterer Eheleute in Landshut sitzt die Tochter des Paares nunmehr in Untersuchungshaft. Ein Ermittlungsrichter des Amtsgerichts München erließ am Samstag Haftbefehl gegen die 41 Jahre alte Frau, wie das Polizeipräsidium Niederbayern mitteilte. Sie steht unter dringendem Tatverdacht des zweifachen Totschlags