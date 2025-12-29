Unter dem „Sternenhimmel“: Männergesangsverein „Harmonie“ glänzte in Ichenheimer Kirche

Mit seinem traditionellen Weihnachtsliedersingen hat der Ichenheimer Männergesangverein zahlreichen Zuhörern eine Weihnachtsfreude bereitet. .
Zahlreiche Besucher waren von dem Programm des Männergesangverein „Harmonie“ Ichenheim begeistert. Das Weihnachtsliedersingen des 1868 gegründeten Ichenheimer Männergesangvereins hat eine lange Tradition. Für viele Ichenheimer und auch für Musikfreunde aus der Umgebung gehört der Besuch dieser Veranstaltung am 25. Dezember zu den Weihnachtsfeiertagen wie der Christbaum und die „Zuckerbrödle“. Auch in diesem Jahr wurden die zahlreichen Zuhörer, die die große St. Nikolauskirche füllten, nicht enttäuscht, sondern waren begeistert, wie der Applaus nach Jedem Liedbeitrag zeigte.