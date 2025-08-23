Unter Alkoholeinfluss: Motorradfahrer bei Unfall auf B27 bei Schömberg verletzt

Bei einem Motorradunfall auf der B27 zwischen Dotternhausen und Schömberg hat sich am späten Freitagabend ein 42-jähriger Mann leicht verletzt. Offenbar stand der Fahrer unter Alkoholeinfluss.
Gegen 22.58 Uhr war der Mann mit seiner Ducati in Richtung Schömberg unterwegs. In Höhe der Örtlichkeit „Fuchsloch“ überholte er trotz durchgezogener Mittellinie und Überholverbot eine 21-jährige Autofahrerin. Beim Wiedereinscheren verlor er infolge überhöhter Geschwindigkeit die Kontrolle über sein Motorrad, stürzte und prallte gegen die Leitplanke.