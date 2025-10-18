Die Stuttgarter Künstlerin Eleni Sismanidou (28) beschäftigt sich mit sexistischen Mustern in der Kunstszene. Aktuell stellt sie in der Stuttgarter Staatsgalerie aus. Ein Treffen.
11.10 Uhr, Abnorm Studio in der Christophstraße: Der Concept Store in der Stuttgarter Innenstadt hat seit zehn Minuten geöffnet. Hier treffen sich Kreativschaffende und Kunststudenten oder die, die es gerne wären. Eleni Sismanidou kennt sie alle, ist selbst Stammkundin. Während sie an ihrem Lungo nippt, wechselt sie ein paar Worte mit den ersten Kunden. Sie ist aufgeregt. Grund ist ihre bevorstehende Ausstellung in der Staatsgalerie. Letzte Einladungen werden ausgesprochen, „viel Erfolg“ gewünscht.