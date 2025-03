Kohlenmonoxid - Unsichtbare Gefahr: Bäcker in Schiltach wird plötzlich ohnmächtig

Schreckmoment in Schiltach: Ein Bäcker ist am Samstag in einer Backstube Vor Heubach kurzzeitig ohnmächtig geworden. Verantwortlich für den medizinischen Notfall war das unsichtbare Gas Kohlenmonoxid.

Der Bäcker war am Samstagvormittag in der Backstube kollabiert, woraufhin seine Frau den Rettungsdienst verständigte. Als dieser eintraf, schlugen die Kohlenmonoxid-Melder der Einsatzkräfte Alarm. Den Verdacht einer Kohlenmonoxid-Ansammlung bestätigte schließlich die hinzugezogene Feuerwehr Schiltach, die mit zwölf Leuten und zwei Fahrzeugen angerückt war, wie Kommandant Markus Fehrenbacher auf Anfrage unserer Redaktion mitteilt.

Die Feuerwehr schaltete den Ofen wie auch alle weiteren Geräte ab und belüftete die Backstube, so dass der Einsatz nach gut einer halben Stunde beendet werden konnte. Einige Stunden später rückte die Wehr zur Nachkontrolle noch einmal an.

Der Bäcker war kurz nach dem Vorfall wieder ansprechbar und wurde vom Rettungsdienst versorgt.

Kohlenstoffmonoxid

Unsichtbare Gefahr

Kohlenstoffmonoxid (CO) ist laut dem Bundesinstitut für Risikobewertung (BfR) ein geruch- und farbloses Gas, das bei der unvollständigen Verbrennung kohlenstoffhaltiger Stoffe entsteht. Kohlenmonoxid könne sich in Räumen in der Luft anreichern – etwa wenn Ofenabzüge oder gasbetriebene Geräte defekt seien oder mit Holzkohle gegrillt werde. Werde das Gas eingeatmet, seien schwere gesundheitliche Folgen bis hin zum Tod möglich. Im Jahr 2021 registrierte das BfR rund 2200 stationäre Krankenhausbehandlungen und 400 Todesfälle durch Kohlenmonoxidvergiftungen.

Schutz

Einer Umfrage des BfR zufolge glaubt ein Drittel der Befragten fälschlicherweise, man könne Kohlenmonoxid am Geruch, an dunklem Rauch oder durch Alarm von Rauchmeldern erkennen. Das Institut merkt hierzu an: „Ein Rauchmelder warnt nicht vor Kohlenmonoxid, sondern nur spezielle Kohlenmonoxid-Melder. Diese erkennen Kohlenmonoxid über einen integrierten Sensor. Bei steigenden Konzentrationen lösen sie Alarm aus.“