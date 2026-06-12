Unsichtbare Brennhärchen: Achtung, Eichenprozessionsspinner in Hechingen!

Die Population der Raupe ist dieses Jahr vergleichsweise hoch. Die Wahrscheinlichkeit für gesundheitliche Schäden ist aber gering – wenn man einige Verhaltensregeln beachtet.

Der Eichenprozessionsspinner wütet in Hechingen: Schilder warnen vor der Raupe mit den giftigen Härchen. Jürgen Baumer, der für den Hechinger Stadtwald zuständig ist, berichtet von einer aktuell besonders hohen Population im Vergleich zu den Vorjahren. Das zeigt sich zum Beispiel beim Waldy-Pfad: Ein kurzer Spaziergang von wenigen Hundert Metern reicht, um ein halbes Dutzend Nester zu entdecken.

Sie befinden sich in der Regel an Eichen und bilden eine graue Fläche, die bedeckt ist von einem Gespinst. Das Gefährliche an den Raupen sind die winzigen, mit bloßem Auge nicht sichtbaren Härchen. Alleine durch die Reibung der Raupen aneinander oder durch Bewegungen werden sie freigesetzt. Kritisch sind auch Wetterlagen mit viel Wind, der die Härchen herumwirbelt.

Das Tückische sind die Widerhaken. Und die können sprichwörtlich ins Auge gehen und dort hängen bleiben. Das soll tatsächlich auch schon passiert sein. Baumer berichtet von einem Waldarbeiter, der eigens eine Augenklinik aufsuchen musste. Werden die Härchen eingeatmet, kann es zu asthmatischen Beschwerden kommen. Berührt jemand die Brennhärchen, kann dies Juckreiz, Hautentzündungen und vereinzelt Nesselsucht auslösen.

Jürgen Baumer, Leiter des Sachgebiets Forst/Natur Klimaschutzmanagement bei der Stadt Hechingen und Sabrina Fridriscyk von der Hechinger Firma "Baum Express" kümmern sich um den Eichenprozessionsspinner. Foto: Alexander Kauffmann

Wird ein Nest mit den Raupen entfernt, sind deshalb besondere Schutzmaßnahmen erforderlich. Die Stadt arbeitet im Bereich der Baumpflege mit Sabrina Fridriscyk von der Hechinger Firma „Baum Express“ zusammen, die eigens für solche Einsätze gewappnet ist. Wie Fridriscyk erklärt, arbeiten sie und ihre Kollegen mit Schutzanzug, Augenbedeckung und Atemschutzmaske. Dies soll vermeiden, dass die giftigen Härchen zu gesundheitlichen Schäden führen.

Hunderte Eier

Sie erklärt, dass die Härchen selbst noch giftig bleiben, wenn die Raupe zum Falter geworden ist. Die Wirkung lässt unter dem Eindruck von Witterungseinflüssen mit der Zeit nach, dennoch sind laut Baumer gerade Waldarbeiter besonders gefährdet. Die Falter schlüpfen voraussichtlich im August und legen später jeweils 200 bis 300 Eier in den oberen Bereich des Baums. Daraus werden etwa ab Mai Raupen, die mehrere Entwicklungsstadien durchlaufen. Dabei wandern die nachtaktiven Tiere den Baum hinauf und hinab und nehmen dabei eine Form an, die an eine Prozession erinnert – deshalb der Name „Eichenprozessionsspinner“.

So sieht das Nest eines Eichenprozessionsspinners aus. Foto: Alexander Kauffmann

Der Name ist allerdings auch trügerisch: Fridriscyk berichtet von Arbeitseinsätzen, bei denen sie die Tiere auch an anderen Baumarten entfernt hat, beispielsweise an Eschen und Birken. Wenn eine Eiche kahlgefressen ist, wandern die Raupen auf einen anderen Baum. Die Gefährdung des Baumbestands drohe dennoch nicht, berichtet Baumer.

Wird ein Nest entfernt, werden die Raupen zuerst mit Klebespray besprüht und danach abgesaugt. Besonders im Blick haben Bauhof (in bewohntem Gebiet) und Baumer (im Wald) die Nester, wenn sie an neuralgischen Punkten mit viel Publikumsverkehr liegen. So hat „Baum Express“ unter anderem den Bereich des Schaukelpfads schon gesichert.

„Einfach weitergehen“

Befindet sich das Nest entlang des Wegesrands, ist die Wahrscheinlichkeit jedoch gering, dass etwas passiert. Baumer rät: „Einfach weitergehen.“ Was man nicht tun sollte: Direkt unter das Nest stehen, denn es könnten Raupen herabfallen. Ebenfalls sollten Spaziergänger Hautkontakt vermeiden – die Brennhärchen können zu all dem, was sie auf der Haut verursachen, auch über Berührungen ins Auge kommen. Bei kräftigem Wind empfiehlt es sich, einen Bogen um die Raupen zu machen.

Baumer rät zudem: „Den Hund an die Leine nehmen.“ Fridriscyk: „Das kann für den Hund richtig gefährlich werden.“ Berührt ein Hund mit der empfindlichen Schnauze eine zu Boden gefallene Raupe, kann dies zu Verletzungen und Tierarztbesuchen führen.

Wer solch einfache Verhaltensregeln beachtet, bei dem wird die Verletzungsgefahr gering sein. Viel eher hat jemand eine Zecke, als eine Verletzung durch den Eichenprozessionsspinner, schätzt Baumer. Er rechnet damit, dass die Population in den kommenden Jahren auf natürliche Weise wieder schrumpfen wird. Die maximale Anzahl von Tieren sei entweder erreicht oder kurz vor dem Höhepunkt. Danach nimmt sie wieder ab.

Kontakt

Wer ein Nest findet

, kann dies der Stadt melden. Befinden sich die entdeckten Raupen im Wald, wenden sich Bürger an Jürgen Baumer unter Telefon 0175/2227881, befinden sie sich im Stadtgebiet, kann man sich an den Betriebshof unter Telefon 07471/936570 oder 07471/936571 wenden.