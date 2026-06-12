Unsichtbare Brennhärchen: Achtung, Eichenprozessionsspinner in Hechingen!

Die Population der Raupe ist dieses Jahr vergleichsweise hoch. Die Wahrscheinlichkeit für gesundheitliche Schäden ist aber gering – wenn man einige Verhaltensregeln beachtet.
Der Eichenprozessionsspinner wütet in Hechingen: Schilder warnen vor der Raupe mit den giftigen Härchen. Jürgen Baumer, der für den Hechinger Stadtwald zuständig ist, berichtet von einer aktuell besonders hohen Population im Vergleich zu den Vorjahren. Das zeigt sich zum Beispiel beim Waldy-Pfad: Ein kurzer Spaziergang von wenigen Hundert Metern reicht, um ein halbes Dutzend Nester zu entdecken.