„Unsere schöne Heimat“: Das sind die Sieger des Fotowettbewerbs in Albstadt

Der Schwäbische Albverein, Ortsgruppe Ebingen, hat einen Fotowettbewerb ausgerichtet. Jüngst wurden die Sieger prämiert.
Wie einzigartig und besonders die Natur rund um Albstadt doch ist, hat erneut ein Fotowettbewerb der Ortsgruppe Ebingen des Schwäbischen Albvereins gezeigt. Zum Stadtjubiläum „50 Jahre Albstadt“ hatte die Ortsgruppe erneut dazu eingeladen, die schönsten Fotos zum Thema „Unsere schöne Heimat“ einzureichen. Erlaubt waren Fotos von Gebäuden, Landschaften, Pflanzen, Tieren und auch Kuriosem aus Albstadt und einem Umkreis von rund 25 Kilometern.