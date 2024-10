Unsere Redaktion war vor Ort: So lief der Großeinsatz an der Offenburger Schule ab

So lief der Großeinsatz an der Offenburger Schule ab

1 Bereits kurz nach dem Notruf des Schülers war das Gebäude in der Moltkenstraße umstellt. Foto: Einsatz Report 24

Der Notruf eines Schülers der Gewerbeschule Offenburg rief schwerbewaffnete Polizisten auf den Plan. Er soll einen Mann mit einem schwertähnlichen Gegenstand gesehen haben. Ein Irrtum, wie sich nach der Gebäudedurchsuchung herausstellte.









Link kopiert



Rund eine Woche nach dem Messerangriff eines Jugendlichen, der in Ettenheim einen Mitschüler lebensgefährlich verletzte (siehe Info), der nächste Schock: Gegen 10.40 Uhr soll sich ein Mann am Dienstagmorgen mit einem schwertähnlichen Gegenstand an der Gewerbeschule Offenburg herumgetrieben haben. So zumindest die Beobachtung eines Schülers, der deshalb einen Polizeinotruf absetzte.