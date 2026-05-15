Unsere Redaktion war dabei: Sprengstoff-Experten befreien Mahlberger Neubaugebiet von Kampfmitteln

Auf dem Mahlberger Areal „Hinter den Gärten Nord“ suchten Experten nach explosiven Altlasten – und wurden fündig. Unsere Redaktion hat die Ausgrabungen begleitet.
8.30 Uhr, leichter Nieselregen fällt auf die neongelbe Warnjacke von Stefan Diehr. „Wir sind schon seit knapp einer Stunde hier“, sagt er mit lauter Stimme, um den Baggerlärm zu übertönen. Seit rund zwei Wochen ist ein Acker im künftigen Baugebiet „Hinter den Gärten Nord“ in Mahlberg sein Arbeitsplatz. Seine Aufgabe: Die 5000-Quadratmeter-Fläche von gefährlichen Überresten des Zweiten Weltkriegs befreien. „Wir haben schon eine Handgranate und ein Gewehr entdeckt“, erklärt er beim Besuch unserer Redaktion.