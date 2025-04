Unsere Redaktion war beim Testflug dabei: So läuft ein Rundflug mit dem Europa-Park-Zeppelin ab

1 Der Europa-Park-Zeppelin – hier bei einem Testflug am Montagmorgen – dreht bis November seine Runden über dem Bodensee. Foto: Piskadlo

Der Zeppelin des Europa-Parks ist nach dreijähriger Bauzeit fertig. Bis November soll er Fahrgäste über den Bodensee befördern. Die ersten Testflüge hat das Luftschiff unter den Augen unserer Redaktion gemeistert.









Auf der gesamten Erde starten und landen derzeit sechs Zeppeline – drei in den USA, die andere Hälfte in Deutschland. Letztere heben regelmäßig an der Reederei in Friedrichshafen ab, wo alle sechs gefertigt wurden. Am Montagmorgen wurde dort ein besonderer Neuzugang in die Flotte aufgenommen: das Jubiläumsluftschiff des Europa-Parks. Unter den Augen von dessen Inhaber Roland Mack und zahlreichen Pressevertretern wurde es erstmals vorgestellt und in Aktion gezeigt. Auch unsere Redaktion war vor Ort. Ein Überblick.