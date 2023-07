So lange steht man im Europa-Park wirklich an

1 Die Schlange bei der beliebten Bahn „Silver Star“ führte bis in den Außenbereich. Foto: Piskadlo

Die Zeiten, in denen man sich vor den Attraktionen die Beine in den Bauch steht, sollen laut Inhaber Roland Mack vorbei sein. Doch wie lange muss man wirklich in den Warteschlangen anstehen? Unsere Redaktion war vor Ort und hat sich ein Bild gemacht.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Europa-Park-Chef Roland Mack hat der Pressekonferenz zum Saisonstart verkündet, dass der Park eine Höchstzahl von 30 000 bis 35 000 Besuchern pro Tag anstrebe. So sollen unter anderem die teils langen Wartezeiten an den Attraktionen deutlich verkürzt werden. Für die Pfingstferien zog der Park eine positive Bilanz, doch wie sieht die Situation im Sommer aus? Unsere Redaktion war vor Ort und hat geprüft, wie lange man tatsächlich an den beliebtesten Achterbahnen anstehen muss.