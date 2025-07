Unsere Redaktion hat ihn gesehen: Erfüllt der Kinofilm des Europa-Parks die Erwartungen?

„Das sind 90 Minuten für uns und sechs Jahre Blut, Schweiß und Tränen für die Verantwortlichen“, eröffnet Moderator Steven Gätjen die Weltpremiere des neuen Kinofilms des Europa-Parks am Samstagnachmittag. In den rund 500 Sitzplätzen des „Magic Cinema“: Medienvertreter, die Familie Mack und zahlreiche Prominente mit ihren Familien. Viele von ihnen waren bereits am Freitag bei der Eröffnung des Jubiläumswochenendes dabei und feierten teilweise bis tief in die Nacht (wir berichteten).