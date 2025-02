Landesliga Südbaden Spielerwechsel Königsfelder Dominik Eschner ist zurück von seiner Weltreise

Einige Wechsel bei den 16 Teams in der Winterpause. Beim SC Konstanz-Wollmatingen beendet Ex-Nullachter Christian Jeske seine Karriere und Patrick Peters zieht es in die Schweiz. In einer Woche startet die Restsaison in der Landesliga.