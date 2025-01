Benjamin Herth – einst Torjäger beim HBW, heute Trainer in der Regionalliga

1 Benjamin Herth macht sich für einen Strafwurf bereit. Er spielte insgesamt zehn Jahre beim HBW Balingen-Weilstetten. Foto: Kara

Wir blicken erneut ins Archiv: 2005 spielte Benjamin Herth beim HBW, auch heute noch ist er im Handball aktiv.









Insgesamt zehn Jahre trug Benjamin Herth das Trikot des HBW Balingen-Weilstetten. Alleine in der Bundesliga lief er in 199 Partien für die Gallier auf und erzielte in diesem Zeitraum starke 824 Tore.