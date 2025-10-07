„Unsere Mission – der Kreis“: Landkreis Freudenstadt wirbt um neue Fachkräfte

Mit dem Slogan „Unsere Mission – der Kreis“ geht das Landratsamt in die Offensive beim Werben um neue Mitarbeiter.
Der Fachkräftemangel führt auch im öffentlichen Dienst zu spürbaren Problemen, so konnten im Landratsamt (LRA) im vergangenen Jahr mehr als 50 Stellen entweder gar nicht oder nur mit starker zeitlicher Verzögerung wiederbesetzt werden. Dies war Auslöser für das von Landrat Klaus Michael Rückert initiierte Projekt zur Erarbeitung einer Arbeitgebermarke, die nun den Landkreis als attraktiven Arbeitgeber positioniert, so eine Mitteilung des Landratsamtes.