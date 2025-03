Die Lange Nacht der Museen an diesem Samstag tut Stuttgart gut. Zu entdecken aber gibt es noch viel mehr. Nicht nur in Stuttgart selbst.

Was gibt es Neues am Kunststandort Stuttgart? Hier sind unsere Tipps.

Stipendien für Paris vergeben

Glückwunsch: Freia Achenbach, Gala Adam, Toni Böckle, Lejla Dendic, Pauline Gosselin, Hannah Kindler und Carmen Westermeier. dürfen sechs Monate nach Paris – mit dem Residenzstipendium in den Ateliers der „Cité internationale des arts“. Das Land unterstützt mit je 2000 Euro monatlich, kostenfreier Unterkunft und Ausstellungsmöglichkeiten.

Galerie Michael Sturm im Messefieber

Der Stuttgarter Galerist Michael Sturm (Christophstraße 6) wagt an diesem Wochenende den Doppelschlag: Auf der Messe SPARK in Wien zeigt Michael Sturm mit seiner Wiener Dependance Sturm & Schober Werke von Thomas Gänszler. Auf der Messe Stage Bregenz wiederum präsentiert Sturm & Schober Arbeiten von Andrea Bender, Herman de Vries, Wolfram Ullrich und Stefan Zsaitsits. Und in Stuttgart? Lockt das Panorama „Painting“ (Di bis Fr 11 bis 18 Uhr).

Wie feiert man 200 Jahre Kunstverein?

Der Württembergische Kunstverein Stuttgart startet seine Reise zurück nach vorn in das Jubiläumsjahr 2027 mit dann 200 Jahren Kunstverein. „Anschlüsse an 200 Jahre Gegenwart. Der Kunstverein und die Fiktionen von Souverän, Freiheit und Nation“ ist die Reise überschrieben, auf der in „Konstellationen“ Aspekte der Begriffe Souverän, Freiheit und Nation untersucht werden sollen. An diesem Samstag startet „Konstellation 1“ – und das Kunstverein-Leitungsduo Iris Dressler und Hand D. Christ führt um 13 Uhr in die Szenerie „Konstellation 1“ ein.

Die Kraft der Blumen im Atelierhaus

Den Pflanzen vertrauen, das will Claudia Fuchs. Wie das aussieht, zeigt die Schau „Power of Flower“ im Atelierhaus des Bundes Bildender Künstlerinnen (Eugenstraße 17). Eröffnung ist an diesem Samstag um 16 Uhr.

„Stand up!“ in der Staatsgalerie

Was man im Feuerwerk der Langen Nacht der Museen an diesem Samstag von 18 Uhr bis 1 Uhr unbedingt sehen sollte: die Schau „STAND UP! Feministische Avantgarde. Werke aus der Sammlung Verbund“ – auf der Staatsgalerie-Fotobühne The Gällery (Altbau). Mit dabei: Valie Export, Ulrike Rosenbach und Cindy Sherman.

Noemi Strittmatter: Finale bei Ruoff

Das Interesse an den Werken der jungen Stuttgarter Malerin Noemi Strittmatter hat sich vervielfacht. Das macht sich auch bei der ersten institutionellen Einzelschau Strittmatters in der Ruoff-Stiftung in Nürtingen (Schellingstraße 8) bemerkbar. An diesem Sonntag, 23. März, aber ist Finale – und das Strittmatter-Panorama letztmals zu sehen.

Kulturregion plant für 2026

Die KulturRegion Stuttgart plant schon für das kommende Jahr: „Spiel“ wird das Thema des sommerlichen Festivals sein – und gerade wurden die Namen der künstlerischen Leitung bekannt: Laura Oppenhäuser, bekannt durch das Festival „6 Tage frei“, und Nikola Duric, Leiter des internationalen Krass-Kulturfestivals auf Kampnagel in Hamburg. Spannende Wahl!