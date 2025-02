Ganz Kunst-Stuttgart befindet sich auf der Art Karlsruhe? Niemand ist mehr in der Landeshauptstadt unterwegs? Nicht ganz.

Konzeptkunst bei March

Die Schweizerin Silvie Defraoui zählt international zu den wichtigsten Gegenwartskünstlerinnen. Nun kann die Stuttgarter Galerie Brigitte March (Solitudestraße 254) Defraouis Edition „Faits et Gestes, Sequia en Jaen“ in dem am Freitag eröffneten zweiten Teil ihres Konzeptkunst-Panoramas „Under Construction“ zeigen. Die Fahrt lohnt sich – nach vorheriger Anmeldung für diesen Samstag von 15 bis 18 Uhr unter brigmarch@aol.com.

Julio Rondos Doppelschlag

22 Jahre war Julio Rondo Professor an der Merz Akademie in Stuttgart, aktuell feiert der in Berlin lebende Künstler mit der Einzelschau „The Crossing“ (noch bis zum 25. April) nicht nur auf der Bühne der Stuttgarter Galerie Elisabeth und Reinhard Hauff (Paulinenstraße 47) ein neuerliches Fest der Farbmalerei. Auch auf der diesjährigen Kunstmesse Art Karlsruhe – noch bis diesen Sonntag, 23. Februar – zählen Rondos Arbeiten zu den festen Größen des Angebotes.

Wieder entdeckt: Andrea Eitel

Apropos Art Karlsruhe: Zehn Stuttgarter Galerien hissen die Flagge des Kunststandortes Stuttgart – und sorgen für gehörige Überraschungen. Darf man die von der Galerie Thomas Fuchs präsentierten Bilder des jungen Johannes Müller als Neuentdeckungen feiern, überzeugt mindestens so sehr eine Wiederentdeckung – der Bilder der 1942 geborenen Stuttgarter Malerin Andrea Eitel. Im Rahmen des „re.discover“-Programms am Stand der Galerie Sammlung Amann zu sehen, verspricht die sorgsame Präsentation ein anhaltendes Hoch für Eitels Bildwelt.

Eröffnung im BBK-Atelierhaus

Zu einer neuen Eröffnung lädt der Bund Bildender Künstlerinnen an diesem Samstag um 16 Uhr in sein Atelierhaus (Eugenstraße 17) ein. „The Power of Flower“ heißt die Schau mit Werken von Claudia Fuchs. Eine feine Farbpalette unterstreicht die von Fuchs beschworene Kraft der Pflanzen ebenso wie der Einsatz von Markern für das Erarbeiten auch unabhängig von der Pflanzenstruktur denkbarer Formenbündel. Auch am Sonntag ist geöffnet – von 14 bis 18 Uhr.

„Waterworld“ im Kunstbezirk

Frühlingsgefühle werden für dieses Wochenende versprochen. Da passt es, in Stuttgart zum Finale noch die Arbeiten von Stephanie Abben und Stefanie Seiz-Kupferer in der Galerie Mario Strzelski (Rotebühlpatz 30, Samstag 13 bis 16 Uhr) zu sehen. Immer ein Thema ist das Lebenselixier Wasser. „Waterworld“ betitelt der Kunstverein Kontur seine Wasser-Hommage mit Werken von 17 Künstlerinnen und Künstlern. Zu sehen im Kunstbezirk (Sieglehaus am Leonhardsplatz) – an diesem Samstag von 15 bis 19 Uhr.