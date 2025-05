Er ist passionierter Bildhauer, ein Botschafter für die Kunst und Kunstvermittler: der Rottweiler Künstler Jürgen Knubben. Er blickt auf mehr als fünf Jahrzehnte Kunstschaffen zurück. Mit knapp dreieinhalb Kilo ist sein Werkverzeichnis ein echtes Schwergewicht.

Mit Kunstpreisen ausgezeichnet

Für sein Engagement und sein künstlerisches Gesamtwerk wurde Jürgen Knubben, der im März seinen 70. Geburtstag gefeiert hat, mit dem Kunstpreis der Stadt Bamberg (1994), dem Kulturpreis der Kulturstiftung Rottweil (2007) und dem Oberschwäbischen Kunstpreis (2023) ausgezeichnet. Im vergangenen Jahr wurde ihm mit der Staufermedaille des Ministerpräsidenten eine der höchsten Auszeichnungen des Landes Baden-Württemberg verliehen. Er ist Gründungsmitglied des Rottweiler Kunstvereins Forum Kunst. Seit vielen Jahren ist er dessen Geschäftsführer und Künstlerischer Leiter. Darüber hinaus war Jürgen Knubben maßgeblich an der Gründung der Kunststiftung Erich Hauser beteiligt und ist seit 1996 als deren Geschäftsführer und stellvertretender Stiftungsratsvorsitzender aktiv. Unter seiner Leitung wurde die Stiftung zu einer bedeutenden Plattform für zeitgenössische Kunst.

Lesen Sie auch

Ein Tausch mit Erich Hauser

Die Arbeiten von Jürgen Knubben sind im In- und Ausland zu finden, Rottweil ist ihm aber immer Heimat geblieben. Hier hat Knubben seine Wurzeln, hier schöpft er seine Kraft, und: „Hier bin ich durch Künstler wie Romuald Hengstler, Franz Bucher oder auch Erich Hauser selbst zur Kunst gekommen“, sagt er. Gerne erinnert er sich an diese Zeit. Seine erste Skulptur hat er bei Franz Bucher angefertigt. Mit Freude erzählt er auch von einem besonderen Erlebnis mit Erich Hauser: „Wir hatten vom Stadtjugendring eine Ausstellung ‚Junge Kunst‘, bei der ich auch ausstellte. Erich Hauser kam zu mir und wollte eine Arbeit kaufen. Mit der Preisfindung tat ich mich schwer und schlug ihm vor, die Arbeit zu tauschen. Wir haben getauscht. Seine Arbeit habe ich noch immer bei mir, und die von mir steht in der Kunststiftung.“ Das sei die Initialzündung für sein eigenes Kunstschaffen gewesen.

Kultur- und Kunststadt

Über Jahrzehnte habe sich Rottweil zur Kultur- und Kunststadt entwickelt. „Wir sind hier sehr gut aufgestellt“, lobt Knubben. Doch die Stadt müsse auch weiterhin ihren Beitrag leisten, wenn dies so bleiben soll. „Gelder für Kultur sind Investitionen und keine Subventionen“, betont er. „Was wäre die Welt ohne Kultur?“ Es müsse ein Umdenken stattfinden, so dass Beiträge für Kultur und Sport als investive Aufgaben gesehen würden. „Kultur ist ein Lebensmittel“, so Knubben.

Kultur entsteht in Rottweil durch ehrenamtliches Engagement

In Rottweil könne man sehen, wie Kultur durch ehrenamtliches Engagement entstehe. Beispiele dafür seien das Jazzfest, der Kunstverein Forum Kunst, der Ferienzauber und manches mehr. „Die Mitglieder sind dabei die Multiplikatoren“, so Knubben. Ein wichtiges Anliegen ist ihm auch, Kinder früh an Kunst und Kultur heranzuführen. Regelmäßig würden Kindergärten ins Forum Kunst kommen. „Doch leider sind das zu wenig.“ Er lädt ein, diese Möglichkeit rege zu nutzen. „Das gilt auch für die Schulen.“ Kunstvermittlung ist für Knubben eine Herzensangelegenheit. Und wenn bei Vernissagen auch kleine Kinder durch die Ausstellung krabbeln oder rennen, dann geht ihm das Herz auf.

Mehr als 200 Ausstellungen

Mehr als 200 Ausstellungen hat Jürgen Knubben bereits organisiert und kuratiert, dennoch kommt sein eigenes Kunstschaffen nicht zu kurz. Die Ideen sprudeln. Derzeit arbeitet er an seiner Fibonacci-Säule. Zehn Meter hoch soll sie werden und orientiert sich an der berühmten Fibonacci-Zahlenfolge. Jede Zahl dieser Folge ist die Summe der beiden vorangehenden Zahlen. Und so hat jedes der Quadrate, die versetzt angeordnet zu einer Säule zusammengeschweißt werden, die Fibonacci-Höhen.

Dreidimensionalität ist Knubben in seinem Schaffen ein Anliegen

Die Dreidimensionalität war und ist Knubben bei seinem Kunstschaffen stets ein Anliegen. Über die Jahre hat er eine konstruktive Formensprache entwickelt, die auf das Prinzip der Reduktion setzt. Aber es sind nicht nur die geometrischen Formen. In der Kunst von Jürgen Knubben gehen Mathematik, Philosophie, Theologie und Ästhetik eine komplexe Verbindung ein. Der von Knubben verwendete Werkstoff Stahl verleiht den Plastiken und Reliefs besondere Ausdruckskraft. Holz kam für ihn als Werkstoff nie in Frage. „Ich wollte hinzufügen und nicht wegnehmen“, erklärt er. Außerdem fasziniere ihn der korrodierende Stahl. „Er ist dynamisch und lebendig. Und das ist das Spannende. Die Oberfläche verändert sich je nach Umwelteinflüssen und Witterung. Das Licht spielt ebenfalls eine ganz große Rolle.“

Ans Aufhören denkt er nicht

Ans Aufhören denkt der 70-Jährige noch lange nicht. Er ist voller Ideen und Tatendrang. „Wenn mir die Jahre so bleiben, dass ich weiterhin handwerklich tätig sein kann, dann werde ich unter anderem noch einige Reisen unternehmen, um das Projekt der Termitenhügel weiterzuverfolgen. Das hat in Afrika in verschiedenen Ländern begonnen. Und es stehen noch Australien und Südamerika auf dem Plan, um dort weitere dieser einmaligen Natur-Architekturen zu finden, sie in Skulpturen meiner Art zu verwandeln und dann alle hier in Rottweil an einem Ort zusammenzubringen. Ich denke, die Ideen gehen mir so schnell nicht aus“, sagt er.

Zwei Freiluftausstellungen

Zudem sind zwei Freiluftausstellungen „Jürgen Knubben zum Siebzigsten“ zu sehen; die eine im Stadtgraben in Rottweil. Sie wurde am 30. April eröffnet. Die zweite Ausstellung ist im Park des Kultur- und Museumszentrums Schloss Glatt in Sulz-Glatt zu sehen. Im Schlosspark zeigt der Landkreis acht Stahlskulpturen des Bildhauers. Die Ausstellung in Rottweil läuft bis zum 6. Juli, die in Glatt bis zum 2. November.