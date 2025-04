Die Karriere des Fußballprofis aus Bösingen im Kreis Rottweil sucht ihresgleichen. Nur der ganz große Erfolg mit der Nationalmannschaft blieb ihm bisher versagt. Im Trikot mit dem Bundesadler wurde er aber 2017 und 2021 zum Nationalspieler des Jahres gewählt.

Alles begann in Bösingen

Alles begann im beschaulichen Bösingen. Dort kickte er beim VfB bis 2007, ehe es ihn mit zwölfeinhalb Jahren zum etwas größeren VfB in die Landeshauptstadt verschlug. „Ich habe ihn unterstützt bei seinem Hobby, der eigentliche Antrieb kam aber immer von ihm“, erzählt sein Vater Berthold Kimmich, der ihn viele Male in die Landeshauptstadt zum Training gefahren hat. „Joshua dachte, der Papa hat wenig Zeit, das ist zu viel verlangt. Aber ich habe gesagt: ,Du sagts jetzt, ob du das willst oder nicht. Und wenn du es willst, dann mache ich das, und dann bekommen wir das auf die Reihe, und ich organisiere das alles.’ Er wollte es, weil es immer seine Leidenschaft und sein ein und alles war.“

Den Weg zum Profi schaffen nur wenige Talente

Den Weg zum Profi schaffen nur ganz wenige Talente. Körperlich war Joshua Kimmich eher ein Spätentwickler und zunächst unterlegen. Als junger Kicker spielte er immer mit älteren Kindern in Bösingen. In der E- und D-Jugend war Joshua Kimmich schon immer der Beste. Seine Mitspieler waren der heutige Bösinger Kapitän Philipp Haaga und Marius Müller. „Der VfB Stuttgart wollte den Joshua schon mit zehn Jahren, da habe ich gesagt, in Bösingen ist der Sportplatz genauso groß, wie in Stuttgart, wieso soll ich 100 Kilometer fahren?“, erinnert sich Berthold Kimmich. Der VfB Bösingen hatte eine starke Mannschaft in diesem Altersbereich, das bekam auch des Öfteren der SV Zimmern zu spüren.

2007 bis 2013 Nachwuchsspieler beim VfB Stuttgart

Von 2007 bis 2013 wurde Joshua Kimmich im Nachwuchsleistungszentrum des VfB Stuttgart ausgebildet, durchlief die U17 und die U19, ehe er im Alter von 18 Jahren bei RB Leipzig anheuerte. Parallel zu seiner Fußballkarriere legte er am Wirtemberg-Gymnasium in Stuttgart das Abitur mit einem Notendurchschnitt von 1,7 ab.

Ein beidfüßiger Spieler

„In diesem Alter zeichnete ihn fußballerisch aus, dass er beidfüßig war, wendig, ausdauernd, ehrgeizig, und er gab niemals auf“, weiß Papa Kimmich. Zudem war er sehr mannschaftsdienlich. „Er war auch in der Schule sehr organisiert und hat nichts dem Zufall überlassen“, erzählt er. „Joshua war immer sehr wissbegierig; auch beim Fußball. Früh hat er auch Waldläufe gemacht, damit er konditionell auch auf der Höhe war. Als er 13, 14 Jahre alt war, bin ich mit dem Fahrrad nebenhergefahren; da konntest ja nicht mehr mitrennen“, erinnert sich Berthold Kimmich.

Der Schritt zu RB Leipzig

Auch über den für seine Karriere nicht zu unterschätzenden Schritt vom VfB Stuttgart zu RB Leipzig weiß Berthold Kimmich Interessantes zu berichten. „Er hatte damals eine Schambeinentzündung und wurde beim VfB etwas verkannt“, erinnert er sich. Dank eines Kontakts zu Frieder Schrof wechselte Kimmich Junior dann zu RB Leipzig. „Er hat damals immer unter Schmerzen gespielt, und Leipzig hat gesagt, sie nehmen ihn trotzdem, sie trauen ihm viel zu und sehen seine Fähigkeiten und denken, dass man da was draus machen kann.“ Es folgten erstmal zehn Wochen Einzeltraining, um die Verletzung in den Griff zu bekommen. Am 11. Spieltag stand er dann das erste Mal für RB in der 3. Liga auf dem Feld. Berthold Kimmich ist sich heute noch sicher: wenn Joshua Kimmich damals in Stuttgart geblieben wäre, wäre seine Karriere versiegt, da er körperlich nicht mehr rangekommen wäre. „Das war sein Glück damals. Dafür bin ich Leipzig heute noch dankbar“, sagt Berthold Kimmich.

Europameister mit der U19-Nationalmannschaft

2014 wurde Joshua Kimmich mit der deutschen U19-Nationalmannschaft Europameister. „So ist der FC Bayern auf ihn aufmerksam geworden, weil er eine gute EM in Ungarn gespielt hatte.“ 2015 folgte dann der ganz große Schritt zum FC Bayern. Diesen sollte der heimatverbundene Fußballprofi nicht bereuen. Er reifte beim Rekordmeister zu einem Führungsspieler, gründete mit seiner Ehefrau Lina eine Familie und ist heute Vater von vier Kindern. 288 Bundesligaspiele standen bis Anfang April für den im Februar 30 Jahre alt gewordenen Musterprofi schon zu Buche.

Einer der besten defensiven Mittelfeldspieler der Welt

Joshua Kimmich ist einer der besten defensiven Mittelfeldspieler der Welt, kann aber auch als formidabler Rechtsverteidiger auflaufen. Was ihn aber auf jeden Fall auszeichnet, das ist Mentalität. Das hat er mit großen Spielern des FC Bayern, wie Franz Beckenbauer, Lothar Matthäus, Oliver Kahn oder Bastian Schweinsteiger gemeinsam.

Kapitän des Nationalteams

Im September 2024 wurde Kimmich von Bundestrainer Julian Nagelsmann zum neuen Kapitän der Fußball-Nationalmannschaft ernannt. Nach Gerüchten um einen Wechsel zu Real Madrid oder Paris St. Germain hat er nach reichlicher Überlegung seinen Vertrag in München verlängert.

Ab und zu Zaungast bei Heimspielen des VfB Bösingen

Mit ganz viel Glück kann man Joshua Kimmich auch als Zaungast bei einem Heimspiel des VfB Bösingen begegnen.