Für die Erziehung und Bildung von Kindern braucht es ein ganzes Dorf – sagt eine afrikanische Weisheit. „Wie wahr“, denkt da die Schulgemeinschaft Hochdorf, die zufrieden und mit vielen schönen Erlebnissen und lehrreichen Eindrücken auf die diesjährige Projektwoche zurückblickt.

Das Besondere dieses Mal: Aufgrund der Initiative des Elternbeirats und der Vorbereitung vieler Eltern waren die Stationen für „Unser Hochdorf“ von den Eltern gemeinsam mit dem Kollegium festgelegt und gestaltet worden.

Wie gewohnt fanden sich am Montag die 75 Schülerinnen und Schüler in den jahrgangsgemischten Gruppen zusammen. Thema war die Einführung in das Kartenverständnis, die Route für die Dorfrallye wurde gemeinsam festgelegt – die Vorfreude war geweckt.

Besuch auf dem Bauernhof und beim Ortsvorsteher

Immer begleitet von zahlreichen Eltern und den Lehrerinnen sah man an den Folgetagen Kindergruppen in kleinen Gruppen durch das Dorf marschieren. Oft hatte ein Viertklässler einen Erstklässler an der Hand, „die Stimmung war prächtig und die Kinderaugen leuchteten“, so Schulleiterin Almut Sekulic.

Auf dem Bauernhof der Familie Tabea Katz wurde viel über Tiere gelernt, Butter selbst gemacht und natürlich auch viel gestreichelt. Passend zu den anstehenden Wahlen berief der Ortsvorsteher Bruno Schmid eine Ortschaftsratssitzung für Kinder ein. Dringende Anliegen der zukünftigen Wähler war die Verortung einer Eisdiele, eines Spielwarengeschäfts und eines Freibads in Hochdorf.

Auch der Förster informiert

Beim Besuch der Feuerwehr wurde vielen Kindern bewusst, wie wichtig die Dienste der größtenteils ehrenamtlich tätigen Feuerwehrleute sind. Ganz oben im Kirchturm angekommen, kamen die Kinder den fünf Kirchturmglocken der Hochdorfer Michaeliskirche ganz nah. Und die Tierärztin Barbara Münchau überzeugte die Hochdorfer Kinder wieder einmal mehr, wie wichtig der sachgerechte Umgang mit der Natur und Tieren ist. Ihre „Arche Hochdorf“, ein Gnadenhof und Notstation für Igel ist lehrreiches Beispiel für den wertschätzemden, nachhaltigen und liebevollen Umgang von Menschen und Tieren.

Dies konnten die Kinder auch beim Förster Hubert Halter erfahren. Er informierte über die wichtigen Aufgaben seines Berufsstands und die Kinder lernten, wie Bäume weiterverarbeitet werden. Im Braun Gartenforum wurden die Fahrzeuge bestaunt und die Arbeitsvorgänge in der Landschaftsgärtnerei kennengelernt und jedes Kind durfte ein selbst gepflanztes Pflänzchen zur Versorgung mit nach Hause nehmen.

Nicht weit entfernt erwartete der Hufschmid Andreas Gutekunst die Schüler mit einem weiteren Highlight: alle Kinder der Gruppe durften sich selbst ein kleines Hufeisen schmieden! Und Islandstute Ronja staunte nicht schlecht, als ihr dieses Mal beim Beschlagen ihrer Hufe viele Kinder Gesellschaft leisteten. Mit vielen Fragen steuerten die Kindergruppen noch die Imkerei Müller, das orthopädische Fachgeschäft Pässler, das Seniorenzentrum Martha Maria, die Allgemeinarztpraxis Dethloff, den Zahnarzt Peter Schmid, Bäckerei Seeger, Metzgerei Kühnle, den Abholmarkt der Brauerei, den Netto und den Kindergarten an. Natürlich wurde auch erforscht, wann die Briefkästen geleert und die Busse in alle Richtungen fahren.

Kinder präsentieren ihre Erlebnisse

Am Freitag präsentierten die Kinder der gesamten Schulgemeinde voller Stolz ihre Erlebnisse, es gab ein Frühstück mit Hochdorfer Erzeugnissen und beim Lied der Diashow stimmten alle mit ein: Ein Hoch auf uns -auf unser Hochdorf!

Fazit der Schulleiterin: „Wieder einmal zeigte die Grundschule Hochdorf mit ihren seit langem etablierten Projektwochen, dass Schule so viel mehr sein kann als das klassenweise Lernen in den Klassenzimmern.“ Durch die Auflösung der Klassen- und Altersverbünde lernen sich alle Kinder untereinander kennen, die Eltern bringen sich aktiv in das Schulleben ein, „und die Schulgemeinschaft wächst noch weiter zusammen“.