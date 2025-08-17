Unschuldige im Visier: Swatting im Nordschwarzwald – wenn plötzlich die Polizei vor der Tür steht

Falscher Notruf, echter Einsatz: Beim „Swatting“ werden absichtlich Einsätze der Polizei ausgelöst, die schwere Folgen haben. Davon bleibt auch der Nordschwarzwald nicht verschont.
Ein falscher Notruf genügt – und schon stehen zum Teil schwer bewaffnete Polizisten vor der Tür eines völlig ahnungslosen Bürgers. Im März dieses Jahres wurde die Wohnung eines 72-Jährigen in Friedrichshafen von der Polizei gestürmt. Vorher ging der gefälschte Notruf ein, dass dieser bedroht und gegen seinen Willen festgehalten würde.