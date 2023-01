1 Silvester ist vorbei – die Neujahrsnacht hat beim DRK für eine stressige Zeit gesorgt. Foto: Sven Hoppe

Verletzte, Übergriffe und Unfälle – die Silvesternacht 2023 war von negativen Ereignissen geprägt. Wie war die Situation in Horb und Umgebung?















Horb - Silvester ist vorbei, der Kater am Tag danach abgeklungen und die Straßen wurden von den Böllerresten befreit. Scheint, als wären die Folgen der Silvesternacht überstanden. Doch ein Mann aus Nordstetten leidet noch immer unter den Konsequenzen der Neujahrsnacht: Als er einen Feuerwerkskörper entzünden wollte, explodierte dieser. Der 30-Jährige musste mit schweren Gesichtsverletzungen ins Krankenhaus eingeliefert werden.

Ist das ein Einzelfall oder musste das DRK zu mehreren solchen Einsätzen an Silvester ausrücken? Im Vergleich zu Corona verlief die Neujahrsnacht "eher unruhig", sagt Roland Heller, Leiter des Rettungsdienstes im Kreis Freudenstadt. Gefühlsmäßig seien die Einsätze auf dem Niveau vor Corona – und dem damit verbundenen Böllerverbot und Ausgangssperren. Typischerweise muss das DRK an Silvester zu Einsätzen wegen Alkohol oder Verletzungen durch Feuerwerkskörper ausrücken. "Alkohol ist das größere Problem", so Heller.

Einsatzkräfte mussten 72-mal ausrücken

Im Kreis Freudenstadt musste der Rettungsdienst in der Silvesternacht, beginnend um 18 Uhr und endend um sieben Uhr morgens, insgesamt 72-mal ausrücken. "Im Vergleich zu einer normalen Nacht sind das doppelt so viele Einsätze."

Diese hohe Anzahl sei allerdings vorhersehbar gewesen. Das DRK habe damit gerechnet, "dass die Menschen Silvester so verbringen möchten, wie sie es von früher kennen", sagt Heller. Der Rettungsdienst im Kreis Freudenstadt sei darauf vorbereitet gewesen. "Es war alles zu bewältigen und wir hatten genügend Ressourcen zur Verfügung." Insgesamt waren 25 Mitarbeiter im Einsatz.

Heller: "Dringende Maßnahmen" notwendig

Heller hat als Leiter des Rettungsdienstes die Verantwortung für 150 Mitarbeiter. Die Ereignisse in den deutschen Städten in der Silvesternacht schockieren ihn. Auch wenn er davon ausgeht, dass es solche Angriffe eher weniger im ländlichen Raum gibt, so fordert Heller "dringende Maßnahmen, um Einsatzkräfte zu schützen".

Aus seiner Sicht "kann es nicht sein, dass sich Einsatzkräfte in Gefahr begeben, weil sie andere Menschen retten wollen." Aber wie diese Schutzmaßnahmen aussehen könnten, das sei eine politische Entscheidung. Ob ein Böllerverbot helfen würde, kann der Rettungsleiter nicht sagen. "Damit würde man auch 99 Prozent anderer Menschen schaden, die keine Schuld tragen."

Nach den Ausschreitungen in Berlin, bei denen 33 Einsatzkräfte durch Feuerwerkskörper gezielt verletzt wurden, werden immer mehr Stimmen laut, die ein Böllerverbot fordern. In der Silvesternacht ist auch ein 17-Jähriger in Leipzig nach einem Unfall mit Pyrotechnik im Krankenhaus verstorben.