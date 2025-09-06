Unruhen in Serbien: Gewaltsame Zusammenstöße in Novi Sad

Die Universität in Novi Sad steht im Fokus der Protestbewegung gegen Präsident Vucic. Nun gehen die Ordnungskräfte mit großer Härte gegen friedliche Regierungskritiker vor.
Bei neuen Protesten gegen die Regierung von Präsident Aleksandar Vucic in der nordserbischen Stadt Novi Sad ist es wieder zu Zusammenstößen zwischen Polizei und Demonstranten gekommen. Gendarmerie und Einsatzkräfte der Polizei vertrieben Tausende friedlich demonstrierende Bürger gewaltsam vom Gelände der Universität Novi Sad, wie der unabhängige TV-Sender N1 berichtete. Die Ordnungskräfte setzten demnach unter anderem Tränengas, Schlagstöcke und Blendgranaten ein.