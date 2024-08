Unruhen: Armee: Premierministerin in Bangladesch tritt zurück

Armee: Premierministerin in Bangladesch tritt zurück

Bis zuletzt hatte sich die 76-Jährige gegen den Schritt gewehrt - trotz der Proteste.









Dhaka - Nach heftigen Zusammenstößen bei Protesten in Bangladesch ist Premierministerin Sheikh Hasina nach Armeeangaben zurückgetreten. Eine Übergangsregierung werde übernehmen, erklärte Armeechef Waker-Uz-Zaman. Die autokratisch regierende Regierungschefin soll unter anderem laut einem auf Kreise gestützten Bericht der Tageszeitung "Prothom Alo" in einem Hubschrauber nach Indien geflohen sein. Demonstranten hatten ihre Residenz in Dhaka gestürmt.