Unrat in Schramberg: Gigantischer Sperrmüllhaufen wächst täglich

1 Hier wurde bereits kräftig durchgewühlt. Foto: Dold Seit Montag wuchert ein Sperrmüllhaufen an der Ecke Mühlegraben/Schillerstraße vor sich hin.







Link kopiert



Anfangs waren die Müllobjekte noch fein säuberlich aufgestellt. Doch mittlerweile wurde alles durchwühlt, es herrscht viel Unordnung. Verwertbares wurde von nächtlichen Besuchern mitgenommen. Das Ärgernis ist auch bei der Stadtverwaltung bekannt. Pressesprecher Hannes Herrmann sagt dazu: „Wir werden auf den Landkreis und das Entsorgungsunternehmen zugehen und in Erfahrung bringen, wann der Abholtermin ist“. Zudem hat die Stadtverwaltung dort bereits angefragt, wann der Abholtermin sei.