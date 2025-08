Unrat in Bisingen: Glascontainer werden zur Mülldeponie

Rund um die Glascontainer in Bisingen lagern Umweltfrevler ihren Müll ab. Und das ganz offensichtlich nicht zu knapp. Die Möglichkeiten, dagegen vorzugehen sind jedoch begrenzt.

Altglascontainer sind keine Mülldeponien. Manch einem scheint das aber ganz offensichtlich nicht bewusst zu sein. Immer wieder sind in direkter Umgebung der Container Müllablagerungen zu sehen. Zu finden ist dort fast alles, von ausgemusterten Bürostühlen über Polster, Kunststoff bis hin zu kaputten Paletten und Autoreifen.

1,6 Tonnen Unrat gesammelt

Nutzer der Glascontainer sehen meist nur eine Stelle. Allerdings ist das Problem auf alle Glascontainer-Standorte betrachtet, überaus groß. Der Bauhof Bisingen sammelte alleine an zwei Tagen im Juli dieses Jahres, sage und schreibe 1,6 Tonnen Unrat im Umfeld der Container ein. Das hat Bürgermeister Roman Waizenegger dem Gemeinderat berichtet.

Appell: „Foto machen“

Waizenegger ratlos: „Wer legt dort den Müll ab?“ Er spricht von „Verhaltensweisen, die ihresgleichen suchen“. Er wird deutlich: „Anscheinend haben manche keinen Verstand.“ Waizenegger appelliert: „Sofort ein Foto machen“ – wenn jemand entsprechende Beobachtungen macht. Allerdings dürfte es in der Praxis schwierig werden, die Müllsünder während ihrer Tat zu erwischen.

Auf frischer Tat ertappen

Die Polizei sagt auf Anfrage dazu: „Für die Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten und Straftaten ist es am besten, Tatverdächtige auf frischer Tat anzutreffen.“ Und genau darin liegt das Problem. Um jemanden auf „frischer Tat“ zu ertappen, muss eine andere Person durch Zufall zur gleichen Zeit am gleichen Ort sein.

Müllablagerung am Standort Heidelbergstraße, 14. Juli Foto: Gemeinde Bisingen

Die Polizei rät: Hat jemand Beobachtungen und sogar ein Foto gemacht, sollte man sich sehr zeitnah bei der Gemeinde oder bei der Polizei melden. Im besten Fall könnten dann die Personalien des Tatverdächtigen festgestellt werden.

Hohe Hürden für Kameras

Gemeinderätin Gisela Birr brachte eine Kameraüberwachung ins Gespräche ein. Das ist, wie die Polizei erklärt, zwar prinzipiell möglich. Aber die juristischen Hürden sind überaus hoch. Es gibt dabei zahlreiche Vorschriften zu beachten, insbesondere zum Thema Datenschutz – der bekanntermaßen in allen Lebensbereichen sehr streng ist.

Kein Bisinger Phänomen

Müllablagerungen an Glascontainern sind kein Phänomen, das ausschließlich in Bisingen vorkommt. „Erfahrungsgemäß kommt im gesamten Präsidiumsgebiet im Bereich von Altgascontainern immer wieder auch zur verbotenen Ablagerung von Müll“, erklärt die Polizei – zum Polizeipräsidium Reutlingen gehören vier Landkreise.

Keine pauschale Geldbuße

Bei den Müllablagerungen in Bisingen handelt es sich in den meisten Fällen um Ordnungswidrigkeiten, die mit Geldbußen geahndet werden. Den Rahmen dafür gibt der „Bußgeldkatalog Umwelt“ des Landes-Umweltministeriums Baden-Württemberg vor.

Es gibt demnach keine Pauschale Geldbuße, denn der Katalog gibt nur die Möglichkeiten vor. Diese sind abhängig von der Art und von der Menge des abgelagerten Mülls und reichen in etwa von 50 Euro bis 10 000 Euro. Selbst, wenn ein Müllsünder erwischt wird, muss die Geldbuße also nicht zwingend hoch ausfallen.

Nicht strafrechtlich relevant

Die Polizei verweist auf den Paragrafen 326 im Strafgesetzbuch. Darin heißt es im sechsten Absatz: „Die Tat ist dann nicht strafbar, wenn schädliche Einwirkungen auf die Umwelt, insbesondere auf Menschen, Gewässer, die Luft, den Boden, Nutztiere oder Nutzpflanzen, wegen der geringen Menge der Abfälle offensichtlich ausgeschlossen sind“ – und tatsächlich: Die meisten Müllablagerungen in Bisingen fallen augenscheinlich nicht in den Bereich des Strafrechts.

Gemeinde ist zuständig

Sind Fälle illegaler Müllentsorgung eine Ordnungswidrigkeit, ist zunächst das Ordnungsamt der Gemeinde für Verfolgung und Ahndung zuständig. Entsprechende Feststellungen können der Gemeinde Bisingen gemeldet werden. Es gibt bereits einige Kommunen, die dafür digitale Lösungen anbieten. In einem Formular auf der Internetseite können Bürger eine Beschreibung sowie Zeitpunkt der Beobachtung und Bilder hinterlassen.

Noch gefälliger nutzbar wäre freilich eine App mit Standorterkennung. Den Müll-Melder hätte man in der Hosentasche, aber vielleicht könnten entsprechende Meldungen Verwaltung und Bauhof heillos überfluten.

Nicht nur bei den Müllcontainern kommt es nämlich zu Ablagerungen, auch andere Stellen sind vom Unrat betroffen.

Weitere Stellen betroffen

So zum Beispiel ein Bereich Gewerbegebiet Greut in Wessingen. Dort lagen zwischen Tübinger Straße und Weg zum Schuppengebiet alte Schuhe, Papier und zwei Körbe (gesehen am 29. Juli, 14 Uhr) – und vermutlich noch mehr, wenn man im jahreszeitlich dichten Bewuchs stochern würde.

Müllablagerung im Gewerbegebiet Greut in Wessingen, aufgenommen am 29. Juli. Foto: Kauffmann

Regelmäßig kommt bei Putzaktionen tonnenweise wild herumliegender Abfall zusammen. Länderübergreifende Initiativen, am prominentesten wohl der „World Cleanup Day“, verfolgen auch das Ziel, ein Bewusstsein für saubere Umwelt zu schaffen. Der nüchterne Blick auf die Realität zeigt: Dieses Ziel wird regelmäßig verfehlt.