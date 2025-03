Unrat in Bisingen: Das ist die aktuelle Situation rund um die Glascontainer-Standorte

1 So aufgeräumt wie rund um den Glascontainer-Standort am Irisweg sieht es am Donnerstag, 27. März, an den meisten anderen Standorten aus. Foto: Kauffmann

Noch im November des vergangenen Jahres gab es Beschwerden wegen der Vermüllung rund um die Glascontainer in Bisingen. Wie ist die Situation fünf Monate später? Wir waren vor Ort.









Link kopiert



Nicht gerade ansehnlich sind die Standorte der Glascontainer in Bisingen: Massive Müllablagerungen waren bereits im November 2024 Anlass für die Gemeinde Bisingen, die Problematik öffentlich anzusprechen. Die Lage rund um den ehemaligen Container-Standort in Steinhofen war so schlecht, dass es dem Eigentümer des Parkplatzes zu bunt geworden ist und der Standort in die Straße Im Gansbad verlegt werden musste.