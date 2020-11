Unmut über Baustelle Balinger Gehrn-Geschäftsleute sind verärgert

"Auf der Abfahrt Balingen-Süd der B 27 und der Querspange zur B 463 Richtung Albstadt sowie auf der Zufahrt zum Gewerbegebiet wird die komplette Fahrbahn erneuert. Die Arbeiten beginnen am Montag, 19. Oktober." So lautete die Meldung über die umfangreiche Straßenbau-Maßnahme. Von der "Baustelle direkt vor dem Haus" erfuhr Stefan Jetter, Geschäftsführer von Blumen im Fachkauf in der Lange Straße, aber erst wenige Tage vorher, eben aus der Zeitung. Eine "gewisse Unzufriedenheit" ist bei ihm angesichts dieser Informationspolitik der Stadt aufgekommen: "Weder wir noch unsere Kunden haben uns darauf vorbereiten können", hält er fest, und das gerade vor Allerheiligen, was für das Geschäft immer mit einer "Hochphase" verbunden sei.