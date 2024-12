Unmut über B3-Pläne: AfD wirft der Stadt Lahr Mauschelei bei Tempo 30 vor

1 Eine mögliche Temporeduzierung auf der B 3 in Lahr sorgt für Wirbel – und für scharfe Vorwürfe in Richtung Stadtverwaltung. Der Bürgermeister findet deutliche Worte. Foto: Bender

Die Stadt Lahr prüft zurzeit eine Geschwindigkeitsreduzierung auf der B 3. Wie schon bei der B 415 wurden rasch Beschwerden laut. Eine Stadträtin erhebt schwere Vorwürfe – die Verwaltung wehrt sich.









Die Nachricht, über die die LZ am Donnerstag exklusiv berichtete, war kaum zwölf Stunden alt, da war im Netz schon eine hitzige Diskussion über das Für und Wider von Tempo 30 auf der B 3 entbrannt. Mittendrin: Christine Amann-Vogt. Die Vorsitzender der AfD-Fraktion im Lahrer Gemeinderat postete unter den LZ-Bericht: „Auch diese Gutachten kosten viel Geld und das Ergebnis wird auftragsmäßig so ausfallen wie gewünscht!“ Die AfDlerin ist also überzeugt, dass das Ergebnis der Untersuchung schon vorgezeichnet ist – und stellt damit die Redlichkeit der Stadtspitze infrage. Starker Tobak.