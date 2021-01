Unmut in Horb a. N. Bürger bleiben auf ihrem Müll sitzen

Bauer ärgert sich vielmehr über den Landkreis. "Bei der Wahl des Entsorgers sollte man auch auf die Zuverlässigkeit achten."

Das Landratsamt widerspricht aber. Landkreis-Sprecherin Sabine Eisele erklärt: "Gelbe Säcke haben nichts mit dem Abfallwirtschaftsamt zu tun. Das Duale System ist dafür verantwortlich. Im Landkreis Freudenstadt ist nur zufällig mit Remondis der gleiche Dienstleister beauftragt."

Landkreis nicht zuständig

Eisele macht klar, dass der Landkreis beim Thema gelbe Säcke außen vor ist: "Wir müssen uns oft auch Kritik an der Qualität der gelben Säcke anhören, obwohl wir gar nichts damit zu tun haben. und es ist reiner Service von uns, dass die Abholung der gelben Säcke im Abfallkalender erscheint und die Säcke im Recyclingcenter abgeholt werden. Dort gibt es allerdings die Regel, dass jeder nur einen gelben Sack abgeben darf." Auch die Müllgebühren – hier hatte Bauer im Gespräch mit unserer Zeitung auch die Verteuerung hervorgehoben – hätten nichts mit den gelben Säcken zu tun. Eisele: "Die Entsorgung des Verpackungsmülls bezahlen die Bürger, wenn sie das Produkt an der Kasse bezahlen."

Remondis nimmt Stellung

Richtiger Ansprechpartner? Laut Landratsamt die Firma Remondis. Michael J. Schneider, Pressesprecher des Entsorgungs-Unternehmens mit Hauptsitz im nordrhein-westfälischen Lünen, nimmt auf Anfrage unserer Zeitung Stellung: "Seit dem 14. Januar 2021 haben wir im Landkreis Freudenstadt massiv mit Neuschnee zu kämpfen gehabt. Die Abfuhr der gelben Säcke hätte regulär am 15. Januar 2021 stattfinden sollen. Leider kam es hier in allen Bereichen witterungsbedingt zu Verschiebungen. Zusätzlich war für den 16. Januar 2021 ein offizieller Nachfahrsamstag (Heilige drei Könige) schon geplant."

Schneider bedauert: "Nachdem wir im letzten Jahr an keinem einzigen Tag in Verzug waren (GPS-Daten), ärgert es uns natürlich selbst auch sehr, dass es nun witterungsbedingt zu solchen Verzögerungen gekommen ist." Schneider weiter: "Allerdings liegt uns für die fragliche Straße bislang keine offizielle Reklamation vor." Bauer widerspricht dem vehement: "Ich hatte einen telefonischen Kontakt mit Remondis." Bauer fügt hinzu: "Ich wurde auch von Rexinger Bürgen angerufen, gelbe Säclke wurden am Freitag nur in der Hauptstraße, woanders im Ort liegen sie heute noch da. Und Papiertonne wurde ebenfalls nicht in der ganzen Ortschaft geleert."