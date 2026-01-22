Unmut in Baiersbronn: Bürgermeister Ruf fordert klare Linie bei Windkraft

Im Gespräch mit Klaus Mack drängt Baiersbronns Bürgermeister Michael Ruf auf raschen Beschluss des Teilregionalplans Windenergie zur Ausweisung von Vorrangflächen.
Von immer mehr Windrädern rund um Baiersbronn ist in der Gemeinde die Rede. „In der Bevölkerung wächst zunehmend Unmut. Das erschwert es uns, den kommunalpolitisch vereinbarten Kurs mit dem Regionalverband überzeugend zu vertreten“, sagt Bürgermeister Michael Ruf im Gespräch mit dem CDU-Bundestagsabgeordneten für den Wahlkreis Calw/Freudenstadt, Klaus Mack.