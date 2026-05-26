Unmut im Dorf: Unbekannte entwenden Blumen aus Kübeln in Schuttern

Unbekannte haben es auf die Geranien abgesehen: in den Kübeln am Ortsausgang Richtung Kürzell, Am Alten Sportplatz und im Ober Rötle wurden sie entwendet.

Schutterns Ortsteilmitarbeiter Jörg Schneider traute am Freitagmorgen seinen Augen nicht. In der Nacht von Donnerstag auf Freitag muss wohl ein Langfinger durch das Dorf gegangen sein. Abgesehen hatte der Unbekannte es im Speziellen auf die Geranien, die Friesenheims Gärtnerin in einigen Kübeln frisch gepflanzt hatte. Betroffen waren die Blumenkübel am Ortsausgang Richtung Kürzell, Am Alten Sportplatz und im Ober Rötle. Teilweise wurden Pflanzen auch einfach nur zerrupft und zerstört.

Schutterns Ortsvorsteher Jürgen Silberer ist empört, er sagt gegenüber unserer Zeitung: „Ich bin ganz einfach nur fassungslos.“ Noch nicht einmal die Chance eine Wurzel zu ziehen, hatten die ausgesuchten Pflanzen. Sicher gehe es bei den Geranien nicht um einen hohen finanziellen Schaden. Aber es ist die Unverfrorenheit einer Tat, die die Arbeit der Gemeinde mit Füßen trete. Hier fehle einfach der notwendige Respekt gegenüber der Bevölkerung, ärgert sich Silberer im Gespräch mit unserer Redaktion.

Zur Anzeige wird die Tat nicht gebracht

Schließlich, so erklärt er weiter, werden die Pflanzen für jeden einzelnen gesetzt, damit sich die Menschen an einem blühenden und farbenfrohen Ort erfreuen.

Zur Anzeige wird er diese Tat nicht bringen. Die Bevölkerung bittet er dennoch um Mithilfe (siehe Info), bei der möglichen Identifikation des Diebes. Nur zu gerne würde er mit diesem ein Gespräch führen. „So geht es nicht“, erklärte Silberer. Allen Menschen sei ein schönes Dorf gegönnt. Außerdem gebe es bei Gärtnermeister Eddi Haid Geranien in Hülle und Fülle. Wer etwas gesehen hat, sollte dies auf der Ortsverwaltung melden.

In den Sommermonaten soll Schuttern auch weiterhin erblühen. Nicht nur der Lindenbrunnen ist bepflanzt. Viele historische Brunnentröge sind mit Blumen versehen.

Hinweise

Die Ortsverwaltung bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Wer eine auffällige Beobachtung bezüglich des Geraniendiebstahls gemacht hat, darf dies auf der Ortsverwaltung von Schuttern melden oder setzt sich mit der Ortsverwaltung unter Telefon 07821/633776 in Verbindung.