Unmut im Dorf: Unbekannte entwenden Blumen aus Kübeln in Schuttern

Unbekannte haben es auf die Geranien abgesehen: in den Kübeln am Ortsausgang Richtung Kürzell, Am Alten Sportplatz und im Ober Rötle wurden sie entwendet.
Schutterns Ortsteilmitarbeiter Jörg Schneider traute am Freitagmorgen seinen Augen nicht. In der Nacht von Donnerstag auf Freitag muss wohl ein Langfinger durch das Dorf gegangen sein. Abgesehen hatte der Unbekannte es im Speziellen auf die Geranien, die Friesenheims Gärtnerin in einigen Kübeln frisch gepflanzt hatte. Betroffen waren die Blumenkübel am Ortsausgang Richtung Kürzell, Am Alten Sportplatz und im Ober Rötle. Teilweise wurden Pflanzen auch einfach nur zerrupft und zerstört.