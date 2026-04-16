Unmut im Bauausschuss: Stadt Ettenheim will Flächen für Windräder streichen

In Ettenheim gibt es viele Areale, auf denen Windparks entstehen könnten – zumindest, wenn es nach dem Regionalverband südlicher Oberrhein geht.
Nach einem im Februar 2023 beschlossenen „Windenergieflächenbedarfsgesetz“ (Wind-GB) sind die Bundesländer bis Ende 2032 verpflichtet, einen prozentualen Anteil der Landesfläche für die Windenergie auszuweisen. Für Baden-Württemberg hat der Bund das Flächenziel 1,8 Prozent vorgegeben. Das Land hat daraufhin die Regionalverbände mit dieser Aufgabe betraut. Für die Region Südlicher Oberrhein bedeuten 1,8 Prozent eine Fläche von rund 7300 Hektar. Die Erarbeitung wird nun auf die einzelnen Raumschaften heruntergebrochen – will heißen: die einzelnen Gemeinden sollen in die Überlegungen des Regionalplans einbezogen und zur Stellungnahme aufgefordert werden. Im September 2024 hat der Gemeinderat von Ettenheim in der ersten Beteiligungsrunde Stellung zu den Plänen bezogen. In der nun gestarteten zweiten Beteiligungsrunde befasste sich der Bauausschuss mit dem Thema. Ein Überblick.