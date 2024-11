Schlafende Camper in Freiburg von Einbrechern überrascht

1 Die Polizei erwischte die Täter bei einer Personenkontrolle. Foto: Murat

Die zwei Touristen übernachteten gerade in ihrem Bus, als ein Duo in das Fahrzeug einstieg. Eine Fahndung der Polizei war erfolgreich.









Zwei in ihrem Campingbus nächtigende Touristen bemerkten am frühen Samstagmorgen, 2. November, zwei Unbekannte in ihrem im Bereich der Kronenmattenstraße geparkten Fahrzeug.