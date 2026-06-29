Beim Hochzeitsfestival „Einfach heiraten“ fanden sich am Samstag vierzehn Paare in Fahrnau zusammen, um ihre Beziehung segnen zu lassen.

Der Name war Programm: Unkompliziert und zugleich in würdigem Rahmen konnten Paare sich an diesem Tag den kirchlichen Segen für ihre Beziehung erbitten – als Komplettierung einer bislang rein standesamtlichen Trauung, als Erneuerung eines bereits gegebenen kirchlichen Ehe-Versprechens, oder als Segnung einer bislang noch gar nicht formal gefassten Partnerschaft. Spontanität und Liebe sollten die Antriebsfeder zum Mitmachen sein, der Rahmen dazu einfach und schlicht, aber dennoch mit Stil: Das war der Anspruch der vom evangelischen Kirchenbezirk Markgräflerland initiierten Aktion „Einfach Heiraten“. Es ist gelungen.

Trauung in Glaskapelle, Kirche oder „Waschhüsli“ Die Motive für das Mitmachen waren so unterschiedlich wie die Altersstruktur, berichtet Prädikantin Anke Böttcher, eine der Segnenden: Junge Paare, die sich erstmals das Ja-Wort gaben, aber auch Menschen, die mit über 80 Jahren ihr Eheversprechen erneuerten. Zwei Menschen, seit 34 Jahren standesamtlich liiert, haben sich nun auch den kirchlichen Segen abgeholt. Eheleute, die gemeinsam Herausforderungen überwunden hatten, nutzten die Gelegenheit, ihre Zuneigung öffentlich und vor Gott zu wiederholen. Allen gemeinsam: ein unkompliziertes und auf das Wesentliche konzentriertes „Ja“ füreinander im Rahmen eines gemeinschaftlichen Festes der Liebe.

Die ersten Paare kamen um 11 Uhr und begegneten der neuen Dekanin Esther Philipps, die Teil des Teams der Segnenden war. Auswählen durften die Paare den Ort, den biblischen Bezug als Teil der Zeremonie sowie die musikalische Begleitung.

Der Hochzeitspavillon aus Glas war bei den Paaren besonders begehrt - und diente den Mitarbeitenden (im Bild) auch als Ort für den gemeinsamen Abschluss. Foto: Wolfgang Grether

Als Orte der Segnung standen zwei Kirchen – die historische St. Agathe und die modernere Matthäus-Kirche – sowie das neu restaurierte „Waschhüsli“ und eine Glaskapelle zur Wahl. Diese, vor dem Gemeindehaus aufgestellt, fand besonderen Anklang: Die Verbindung von offenem Haus, Natur und Menschen kam an.

Die Bibeltexte zur Hochzeit suchten die Paare selbst aus. Die Vorschläge drehten sich, wie sollte es anders sein, um Liebe und die Hoffnung, dass diese nicht aufhört, so wie es im „Hohelied der Liebe“ aus 1. Korinther 13 beschrieben ist. Auch die musikalische Begleitung war frei wählbar.

Musik und Bibeltexte nach Wunsch der Paare

In der Matthäus-Kirche war Monika Reichert an der Orgel zu hören, und in St. Agathe spielten Bezirkskantor Rainer Marbach sowie Christian und Rebecca Mack. Der Streaming-Dienst Spotify half im Waschhüsli und in der Glaskapelle. So stand auch moderne Musik zur Auswahl.

Und zum Schluss konnte der besondere Moment fotografisch festgehalten werden: Auch an einen Profi in diesem Fach hatten die Organisatoren gedacht.

Initiator des Hochzeits-Festivals war Pfarrer Jens-Daniel Mauer – Leiter der im evangelischen Kirchenbezirk neugeschaffenen Segensstelle SCHLÜSSEL.moment. Er war es auch, der „Einfach Heiraten“ gemeinsam mit Pfarrerin Ulrike Krumm organisierte – und der am Samstag dann auch selbst segnete. Unterstützung kam von Lydia Haag, einer professionellen Hochzeitsplanerin.

Viele Helfer tragen zum Gelingen bei

Viele Aufgaben wurden im Team gemeinsam mit Helferinnen und Helfern der Kirchengemeinde und der Bürgerschaft vor Ort gemeistert. Ohne Unterstützung von Fahrnauer Vereinen etwa wäre die Aktion nicht zu leisten gewesen: Chratte-Hexe und Fürteufel sowie der Gesangverein hatten brachten sich neben den helfenden Händen aus der Kirchengemeinde in Schopfheim ein – alle gemeinsam trugen dazu bei, aus der Idee einen Erfolg zu machen.