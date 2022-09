United Tribuns in VS

1 Schöne Frauen gehören bei den United Tribuns dazu – doch ihre Machenschaften im Rotlicht-Milieu sind bekannt dafür, düster gewesen zu sein. Strahlt das Rotlicht in VS jetzt wieder heller? Foto: © geralt – Pixabay

Boki, der Chef und Gründer der United Tribuns, hat in Villingen-Schwenningen Bordell-Geschichte geschrieben. Doch was ist davon noch übrig, nun, da sein Imperium einstürzt?















Link kopiert

Villingen-Schwenningen - Das hat bislang kaum ein Villingen-Schwenninger geschafft: Seit 2009 ist der Big Boss der Rocker-Gruppierung United Tribuns schon abtrünnig und doch spielt er vor Ort immer wieder noch eine bedeutende Rolle. Wie ein Denkmal standen da währenddessen zwei Bordelle in Villingen-Schwenningen – das Laufhaus in Villingen und das La Notte in Schwenningen – beide soll Boki zusammen mit Freunden ab 2004 betrieben haben.