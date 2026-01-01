Nach der Erholung auf den Malediven und einer kurzen Vorbereitung schlägt Tennisstar Alexander Zverev wieder auf. Schon vor den Australian Open will er einen guten Start ins neue Jahr hinlegen.
Sydney - Alexander Zverev präsentierte sich für seinen Auftakt in die Tennis-Saison 2026 voller Zuversicht. Lächelnd schob der Olympiasieger seinen Gepäckwagen durch den Flughafen von Sydney. Nach einem größtenteils enttäuschenden Jahr mit reichlich sportlichen und gesundheitlichen Rückschlägen kann der 28-Jährige den Neustart kaum erwarten.