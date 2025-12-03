Union: Stolpert Merz über das Rentenpaket?

Eine kollektive Enthaltung der dunkelroten Fraktion erspart der Koalition eine Blamage im Bundestag, meint StZ-Autor Armin Käfer.
Über dem Rentenpaket, das am Freitag im Bundestag zur Abstimmung steht, schwebte bis zuletzt ein dickes Fragezeichen. Für den Kanzler und dessen Koalition hätte dieses leicht zum Fallbeil werden können. Nun ersparen ausgerechnet die Linken Friedrich Merz eine mögliche Blamage. Mit ihrer kollektiven Enthaltung ebnen sie den Weg zu einem Beschluss zur Sicherung des Rentenniveaus – selbst im Falle etlicher Gegenstimmen aus der Nachwuchsriege der Union.