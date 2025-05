Unimog-Treffen in Schmieh

1 Das Kultfahrzeug Unimog steht zwei Tage lang in Schmieh im Mittelpunkt. Foto: Albert M. Kraushaar Rund um den Farrenhof versammeln sich am 24. und 25. Mai Unimogs, Traktoren, historische Lastkraftwagen und andere Zugmaschinen aus nah und fern.







Link kopiert



Unimog ist Kult und das Treffen in Schmieh ist das zwischenzeitlich in der Szene ebenfalls. Parallel findet ein Streetfood Festival statt. Die Veranstaltung beginnt am Samstag um 17 Uhr, die Livemusik um 18 Uhr.