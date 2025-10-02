Uniklinik Tübingen informiert: Wie heftig wird die Grippewelle in diesem Winter?

Die neue Corona-Variante Stratus breitet sich aus, die Grippewelle steht vor der Tür. Wie stark sie ausfallen wird, hängt laut Uniklinik Tübingen von verschiedenen Faktoren ab.
Corona-Auffrischungsimpfung ja oder nein? Je nach Alter und Gesundheitszustand einer Person gibt die Ständige Impfkommission (STIKO) dazu unterschiedliche Empfehlungen. Wer einen persönlichen Ratgeber zu verschiedenen Impfungen, etwa gegen Corona, Grippe, Pneumokokken, Polio oder RSV erhalten möchte, kann die Online-Impfchecks des Bundesinstituts für Öffentliche Gesundheit nutzen. Mit der Beantwortung von wenigen Fragen kann innerhalb kurzer Zeit der persönliche Impfstatus überprüft werden.