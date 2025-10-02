Uniklinik Tübingen informiert: Wie heftig wird die Grippewelle in diesem Winter?

Die neue Corona-Variante Stratus breitet sich aus, die Grippewelle steht vor der Tür. Wie stark sie ausfallen wird, hängt laut Uniklinik Tübingen von verschiedenen Faktoren ab.

Corona-Auffrischungsimpfung ja oder nein? Je nach Alter und Gesundheitszustand einer Person gibt die Ständige Impfkommission (STIKO) dazu unterschiedliche Empfehlungen. Wer einen persönlichen Ratgeber zu verschiedenen Impfungen, etwa gegen Corona, Grippe, Pneumokokken, Polio oder RSV erhalten möchte, kann die Online-Impfchecks des Bundesinstituts für Öffentliche Gesundheit nutzen. Mit der Beantwortung von wenigen Fragen kann innerhalb kurzer Zeit der persönliche Impfstatus überprüft werden.

Beim Stichwort Grippewelle dürfte manchem noch der vergangene Winter in Erinnerung sein, als Schulen, Kitas und Unternehmen in der Region unter hohen Krankheitszahlen litten. Noch im Februar dieses Jahres sprach Friedemann Kröhnert als Ärztlicher Leiter der Zentralen Notaufnahme an der Tübinger Uniklinik gegenüber unserer Redaktion von der „ersten echten Influenza-Welle seit der Pandemie“.

Viele Faktoren haben Einfluss

Steht im kommenden Winter eine ähnlich schwere Grippewelle bevor? Siri Göpel, Fachärztin für Innere Medizin und Infektiologie und Oberärztin an der Medizinischen Uniklinik in Tübingen, sagt: „Die Stärke der Grippewelle lässt sich nicht voraussehen. Sicherlich wird die Saison der akuten respiratorischen Infekte durch verschiedene Erreger beeinflusst werden, wie Influenza, RSV, SARS-CoV2 und andere.“ Sie erklärt, dass die Grippewelle von vielen verschiedenen weiteren Faktoren abhänge: „Grundimmunisierung der Bevölkerung durch vorangegangene Impfungen oder Infektionen, Wetter, Aufenthalt in geschlossenen Räumen, Virulenz der Erreger und weitere Faktoren kommen zum Tragen.“

Impfempfehlungen sollten beachtet werden

Zum Thema Impfungen rät Göpel: „Grundsätzlich sollten die Impfempfehlungen der STIKO beachtet werden. Besonders wichtig in der Herbst-/Wintersaison ist hier die jährliche Influenza-Impfung, Covid-Impfung und RSV bei den vulnerablen Gruppen, die von der STIKO adressiert werden. Für Kinder gibt es noch mal weitere Impfungen, die bei den Vorsorgeterminen besprochen werden und ebenfalls durch die Empfehlungen der STIKO abgedeckt sind.“

Die Impfung gegen Corona werde durch niedergelassene Haus- und Fachärzte angeboten. Eine Erstattung durch die Gesetzliche Krankenversicherung orientiere sich an der Empfehlung durch die STIKO.