Beim Gespräch mit unserer Redaktion am Donnerstagnachmittag geriet Kristopher Kurz ins Schwärmen. Der Flieger, der am Vormittag gelandet war, sei „absolut etwas Besonderes“, so der Verkehrsleiter des Lahrer Flugplatzes. Das Spezielle daran sei, dass es weltweit überhaupt nur ein einziges flugfähiges Modell dieses Typs gibt – nämlich die Maschine, die am Donnerstag in Lahr einschwebte, gut eineinhalb Stunden blieb und dann wieder abhob.

Was für eine Maschine war das?

Eine Messerschmitt 262, ein Jagdflugzeug der Wehrmacht, das einst auch „Schwalbe“ oder „Sturmvogel“ genannt wurde. Es war das erste in Serie gebaute Strahlflugzeug der Welt. Etwa 800 Stück davon wurden zwischen 1943 und 1945 an die Luftwaffe der Wehrmacht ausgeliefert. Auf Wikipedia ist nachzulesen, dass Hitler der Massenproduktion unter der Voraussetzung zustimmte, dass das Flugzeug hauptsächlich als Bomber – als sogenannter „Blitzbomber“ – eingesetzt werden solle. Die Entscheidung habe sich später als Fehler entpuppt: Die Messerschmitt 262 sei als Abfangjäger konzipiert worden und habe durch das eingeschränkte Sichtfeld des Piloten auf den Boden eine vergleichsweise schlechte Treffsicherheit beim Bombenabwurf gehabt. Dennoch war die Me 262 eines der technisch fortschrittlichsten Flugzeuge ihrer Zeit.

War das in Lahr etwa ein original Jagdflieger aus dem Zweiten Weltkrieg?

Nein, natürlich nicht, eine Maschine aus der Zeit wäre schon lange nicht mehr flugfähig. Einige wenige Exemplare sind erhalten geblieben und werden in Museen ausgestellt. Die Maschine, die in Lahr landete, ist dagegen ein Nachbau, fertiggestellt 2005 in Everett im US-Bundesstaat Washington. Sie gehört der Messerschmitt-Stiftung und ist im Flugmuseum Messerschmitt in Manching ausgestellt. Die Maschine wird indes bei zahlreichen Flugschauen in Europa präsentiert. Sie ist weltweit der einzige flugfähige Nachbau einer Messerschmitt 262.

Wie groß ist die Maschine?

Sie ist 10,60 Meter lang und hat eine Spannweite von 12,60 Metern – exakt wie das Original. Auch das Startgewicht von 5623 Kilogramm entspricht genau dem Vorbild. Nur beim Antrieb gibt’s Unterschiede, der Nachbau setzt auf ein modernes Triebwerk, mit dem 780 Stundenkilometer erreicht werden. Das Original, konzipiert für den Luftkampf, war mit 875 Stundenkilometern erheblich schneller.

Was führte diesen Flieger nach Lahr?

Die Maschine war morgens in Ingolstadt gestartet, ihr Ziel war Melun-Villaroche im Departement Seine-et-Marne östlich von Paris. Dort wird am Samstag und Sonntag, 9. und 10. September, die Flugshow „Air Legend“ veranstaltet, bei der die Me 262 der „Stargast“ sein wird. In Lahr legte die Maschine, die von einem Piloten geflogen und von einem Begleitflugzeug eskortiert wurde, eine Zwischenlandung zum Auftanken ein. Sie rollte kurz vor 10 Uhr auf das Lahrer Flugfeld, wurde mit 700 Liter Kerosin vollgetankt und hob gegen 11.30 Uhr Richtung Westen wieder ab.

Gibt’s ein Wiedersehen?

Die Me 262 blieb nur gut eineinhalb Stunden in Lahr, doch Verkehrsleiter Kristopher Kurz war die Begeisterung über den Besuch auch noch Stunden später beim Telefonat mit unserer Redaktion anzumerken. Er freut sich auch auf ein baldiges Wiedersehen. Denn das Flugzeug wird auch auf dem Rückweg von der Flugshow in Frankreich am kommenden Montag in Lahr Halt machen, um aufzutanken.