1 Vier in Formation fliegende „Objekte“ über der Stadt Salem im US-Bundesstaat Massachusetts sind von einem Kameramann der US-Küstenwache am 16. Juli 1952 um 9.35 Uhr aufgenommen worden. Foto: UPI/dpa/DB

In Baden-Württemberg soll es laut der Gesellschaft zur Erforschung des Ufo-Phänomens in den letzten 70 Jahren vier Ufo-Sichtungen gegeben haben. Warum das Verteidigungsministerium bei dem Thema jedoch höchst skeptisch ist.















Fliegende Untertassen, Ufos und mysteriöse Lichterscheinungen – für sie gibt es keine wirkliche Erklärung. Das deutsche Verteidigungsministerium führt keine Statistik über Phänomene dieser Art. Alles, was man in Deutschland über sie je erfuhr, stammt aus Berichten von Augenzeugen. Anders das US-Pentagon: Es nimmt solche Phänomene ernst genug, um regelmäßig Berichte zu veröffentlichen. Dabei handelt es sich um regierungsgestützte Studien über Ufos – es klingt schier unglaublich. Aus dem jüngsten Bericht, der Mitte Januar dem Kongress präsentiert wurde, geht hervor, dass es seit März 2021 insgesamt 247 neue Sichtungen gegeben haben soll – und das in einem der wohl am besten geschützten Lufträume der Welt.